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Polislerden hayvan pazarlarında ‘Sahte para’ mesaisi

Kayseri’de polis ekipleri kurban pazarlarındaki mesailerini artırarak, besicilerin mağdur olmamaları için sahte para konusunda uyarılarda bulunuyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:11
Polislerden hayvan pazarlarında ‘Sahte para’ mesaisi

Kayseri’de polis ekipleri kurban pazarlarındaki mesailerini artırarak, besicilerin mağdur olmamaları için sahte para konusunda uyarılarda bulunuyor.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kurulan hayvan pazarlarını sık sık ziyaret ederek, sahte para konusunda dikkat edilmesi gereken konuların yer aldığı broşürleri besicilere dağıtıyor. Kurban çadırlarını tek tek gezen ekipler, uygulamalı olarak da besicilere dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler veriyor.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Kalpakçı, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak kurban pazarındaki esnafların mağduriyet yaşamaması adına bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında sahte para konusunda uyarıların yer aldığı broşürlerimiz var. Gerek bu broşürleri vatandaşlarımıza dağıtarak, gerekse onlarla birebir görüşerek dikkat etmeleri gereken hususları anlattık. Bu çalışma ile hem vatandaşlarımızın hem de kurban pazarı esnafının mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:11
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