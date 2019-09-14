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Polisler, Eylül’ün doğum gününü hastanede kutladı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören Eylül’e moral olması amacıyla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:43
Polisler, Eylül’ün doğum gününü hastanede kutladı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören Eylül’e moral olması amacıyla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.


Emniyet Müdürü Aktaş’ın Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünü ziyareti sırasında serviste yatmakta olan Eylül ile yaptığı sohbette bir gün sonra doğum günü olduğunu öğrenmesi üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeline sürpriz bir doğum günü yapılması talimatını verdi.


Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı sivil toplum kuruluşu görevlileri Eylül’e sürpriz doğum günü kutlaması yaparak onu mutlu ettiler.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:43
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