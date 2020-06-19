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Aktüel

Polisler dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıttı

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık vak’alarına karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:02:06 -
Polisler dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıttı

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık vak’alarına karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı.


Pazar yeri girişine stant kuran Toplum Destekli Polisler, vatandaşlara yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık konularını içeren bilgilendirme broşürü dağıtarak ikazda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve suçtan zarar görmelerini önlemek amacıyla Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polisleri tarafından ilçemizde kurulan kapalı pazar yerinde vatandaşlarımıza güvenlikleri ile ilgili almaları gereken tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıtıldı” denildi.


Ayrıca broşürde vatandaşların kendilerini suçlardan nasıl korumaları gerektiği anlatılarak içeriğinde yankesicilik/dolandırıcılık, hırsızlık ve telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı belirtildi. Gün boyu yürütülen çalışmalar kapsamında Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske takma mecburiyetine dikkat çekilerek, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara uymayanlar hakkında 900 TL idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

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