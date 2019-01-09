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Polisler bile şoke oldu! Çiğ köfte paketlerine gizlediler

Adıyaman'da bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, çiğ köfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 00:53
Polisler bile şoke oldu! Çiğ köfte paketlerine gizlediler

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi otogarında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bomba arama köpeği "Badem" ile arama yapan ekipler, çiğ köfte paketlerine gizlenmiş 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilogram av tüfeği saçması ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 00:53
  1. Adıyaman
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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