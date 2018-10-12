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Polisler bile şaşırdı! Sigara zulası bakın nereden çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, polis ekiplerinin lüks otomobile yaptığı arama sonucu 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

12 Ekim 2018 Cuma 22:27
Polisler bile şaşırdı! Sigara zulası bakın nereden çıktı

Kahramanmaraş’ta polisin lüks otomobilde yaptığı aramada 2 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi otobanında 35 RT 440 plakalı otomobile operasyon yaptı. Operasyonda taban zulalı olarak tabir edilen otomobilde yapılan kontrollerde 2 bin paket kaçak sigara bulundu.

Polis ekipleri kaçak sigaraları çıkartmak için otomobilin şase ve kaporta kısmı arasında yer alan metali spiral makinesi kullanarak kesti.

Lüks otomobile el konurken, sürücü Dicle A. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 22:27
  1. Kahramanmaraş
  2. sigara kaçakçıları

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