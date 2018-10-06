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Polisin yaptığı fuhuş baskınında şoke eden olay

Ankara'nın Çankaya ilçesinde fuhuş yapıldığı iddiasıyla masaj salonuna polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Baskın esnasında bir kadın ve müşterisi binanın 2'inci katından atlayarak kaçtı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:07
Polisin yaptığı fuhuş baskınında şoke eden olay

Ankara'da polis ekiplerinin fuhuş yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlediği masaj salonunda çalışan bir kadın ve müşterisi, binanın 2'nci katından aşağı atlayarak kaçtı. 

2 gün önce akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiasıyla Şehit Sadık Erişen Sokak üzerindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin binaya gelmesi üzerine, salonda çalışan bir kadın ve müşterisi binanın 2'nci katından aşağı atlayarak kaçtı.

Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:07
  1. Ankara
  2. Çankaya

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