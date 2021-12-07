Polisin yakaladığı zehir taciri tutuklandı
Kocaeli'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şahıstan biri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Gölcük ilçesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Çalışmalar kapsamında 32 kilo 47 gram metamfetamin, 5 kilo 70 gram sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suç geliri olduğu değerlendirilen 300 TL para ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili gözaltına alınan L.K. ve S.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan L.K. serbest bırakılırken S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.