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Aktüel

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta gasp zanlıları yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:15:29 -
Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta gasp zanlıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan Selim D'yi darbedip gasbettiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da durumundan şüphelendikleri bir aracı kontrol için durdurdu.

Araçta bulunan Selim D'nin yüzünün çeşitli yerlerinde darp izlerinin olduğunun görülmesi üzerine polis araçtaki 2 kişiyi indirdi. Şüphelilerin Selim D'nin 1300 lirasını gasbettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan İsmail A. ve Samet Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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