0553 313 94 23

Polisin şehit olduğu olayda skandal ifade: Ne kadar içtiğimizi bilmiyorum!

Konya'da, bir polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin ifadesi alınan Muazzez Y. isimli kadın skandal ifadeler kullandı. Muazzez Y., "Araç içinde viski ve bira içtik. Ne kadar içtik bilmiyorum" dedi.

11 Aralık 2018 Salı 20:10
Polisin şehit olduğu olayda skandal ifade: Ne kadar içtiğimizi bilmiyorum!

Konya'da, göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse çarpıp, polis memuru Ali Teke'nin (37) şehit olmasına neden olan otomobilin sürücü Muhammet Ali T. (25) ve yanındaki Muazzez Y.'nin (30) tedavisi sürüyor. Yapılan kontrollerde 2.38 promil alkollü olduğu belirlenen Muazzez Y.'nin ifadesinde, "Biz Muhammet ile araç içinde viski ve bira içtik. Ne kadar içtik bilmiyorum. Kaza anını hatırlamıyorum. Hastanede gözümü açtım" dediği öğrenildi.

Polis memur şehit oldu

Kaza, cumartesi günü saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Yüksekten düşme vakası için olay yerine giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içinde bulunduğu minibüse, kavşakta Muhammet Ali T.'nin kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru Yaşar Orman'ın (37) kullandığı 42 DIB 73 plakalı Olay Yeri İnceleme aracı karşı şeride geçip yan yattı.

Kazada, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. ve beraberindeki Muazzez Y. yaralandı. Yaralı polis memurları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer araç sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu tedavileri için Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü çıktı

Yapılan olay yeri inceleme raporlarında kontrollü geçişin olduğu kavşakta Muhammet Ali T.'nin kullandığı otomobilin kavşağa 100 ila 120 kilometre hızla girdiği, hiçbir şekilde fren yapmadığı saptandı.

Muhammet Ali T. ve arkadaşı Muazzez Y.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, ikisinin de alkollü olduğu saptandı. Alınan kan örneğinde Muhammet Ali T.'nin 2.70 promil, Muazzez Y.'nin ise 2.38 promil alkollü olduğu tespit edildi.

"Ne kadar içtik bilmiyorum"

Kuaförlük yaptığını söyleyen Muazzez Y.'nin polise verdiği ifadesinde, "Akşam işten çıktıktan sonra Muhammet otomobille beni aldı. Arabada viski ve bira vardı. Hem alkol aldık hem de dolaştık. Nereleri dolaştık, ne kadar içtik bilmiyorum. Ben kaza anını hatırlamıyorum. Polislere mi yoksa başka bir araca mı çarptık bilmiyorum. Kaza nerede oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Tek hatırladığım bu" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 20:10
  1. Konya
  2. Karatay
  3. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

  • Erhan Şenyuva.Erhan Şenyuva.33 dk önce
    İşten sonra evinin bulmayan .o malum kadın müsveddesi ve gibileri niye tedavi edilir.yazık degilmi.Helal kazancından vergi vererek ,saglık alanında hizmetlerin verilmesini saglayan Güzel insanlara.madem tedavi ettiyorsunuz ,Askeri koguşları niye Mehmetcik temizler.verin koguşlara bir işe yarasınlar.malum kadınlar yadın benzemeleri.
  • Lütfi Lütfi 42 dk önce
    Allah sizin gibi insan müsveddelerinin şerrinden cümle ümmeti Muhammedi korusun.
  • ismail t-ismail t-46 dk önce
    ulan pislik, ismindende mi utanmadin ziggimlanirkana...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Klima tamircileri ikinci kattan otomobilin üzerine düştü
  1. Klima tamircileri ikinci kattan..
  2. Doğuda kar yağışı
  3. Kış kilolarına karşı 8 etkili tavsiye
  4. İyi bir nabız için, bu önerilere kulak..
  5. CHP'nin '2.200 TL asgari ücret'..
  6. 52 milyon kişinin bilgileri..
  7. Hollanda'da "kırmızı yelekliler" eylem..
  8. Yemenli taraflar esir ve tutuklu..
  9. GÜNCELLEME 2 - Marmaray seferlerinde..
  10. Olympiakos'ta Yaya Toure'nin..
  11. Brezilya'da katedralde silahlı..
  12. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
  13. Şanlıurfa'da "sınav jokeri" operasyonu
  14. Irak'ta Maliki'nin açıklamaları Sadr..
  15. Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması! Üç..
  16. Brezilya BM Küresel Göç..
  17. Polisin şehit olduğu olayda skandal..
  18. AK Parti MKYK Toplantısı
  19. Bakan Soylu'dan Rize'deki saldırıya..
  20. Bayat ekmekten tatlı yapın!
Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
Katar tüm dünyayı şaşırttı
Katar tüm dünyayı şaşırttı
'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı

Günün Karikatürü

12 Aralık 2018
Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var