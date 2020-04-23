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Yerel

Polisin korona önlemi gündem oldu

Kocaeli'de kontrol yapan trafik polisinin çöp toplama çubuğu ile önlem alması tebessüm ettirdi.

2020-04-23 10:07:00 -
Polisin korona önlemi gündem oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yetkililer tarafından çeşitli önlemler alınmaya devam edilirken, bir yandan vatandaşlar ve çalışanlar da kendileri için önlemler alıyor.

Kocaeli'de görevli olan bir trafik polisinin, virüsten korunma yöntemi ise oldukça dikkat çekti.

Polis memuru, temastan kaçınmak için çöp toplama çubuğu kullanmaya başladı.

Kontrol sırasında araç şoförünün uzattığı ehliyeti elinde bulunan çubukla alan polisin görüntüleri tebessüm ettirdi.

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