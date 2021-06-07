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Gündem Polisin kimlik sormak istediği kişiler kurşun yağdırdı
Gündem

Polisin kimlik sormak istediği kişiler kurşun yağdırdı

Gaziantep’te polisin kimlik sormak istediği 2 şüpheli etrafa rastgele ateş edince 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 01:35:00 -
Polisin kimlik sormak istediği kişiler kurşun yağdırdı

Bey Mahallesi Ali Özalgan sokakta bir motosikletin yanında duran 2 kişinin şüpheli davranması üzerine polis ekipleri kimlik sormak istedi.

İHA'nın haberine göre polise kimliklerini vermek istemeyen şahıslar yanlarında bulunan tabancalarla etrafa rastgele ateş açarak kaçmaya çalıştı.

Açılan ateş sonucunda kurşunların isabet ettiği polis memuru ile biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı polis memuru ameliyata alınırken diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ateş açan 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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