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Gündem

Polisin itidal çağrısını dinlemeyen Alparslan Kuytul ve ekibi halkı böyle provoke etmeye çalıştı

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaptı. Kuytul ve ekibinin polisin itidal çağrısını dinlemeyerek sloganlar atması, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 05:17:00 - 2020-05-22 05:36:23

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalıştı.

Polisin itidal çağrısını dinlemediler

Kuytul ve ekibinin polisin itidal çağrısını dinlemeyerek sloganlar atması, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Alparslan Kuytul, vatandaşların birbirlerini ziyaret edip koronavirüsün yayılmasına neden olmaması için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararını da "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek, İslam'a ve Müslümanlara ihanettir!" şeklinde akıllara zarar bir şekilde yorumlamıştı.

Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama
Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

Gündem

Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!
Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!

Gündem

Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!

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