Polisin durdurduğu taksiden servet çıktı
Kırşehir'de uygulama n8oktasında durdurulan bir taksideki kıyma ve hamur yoğurma makineleri ile ayakkabı üretim kalıbı içine gizlenmiş 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirilirken gözaltına alınan yolcu tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir taksiyi kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, takside yolcu olarak bulunan C.T'ye ait 2 valizde yaptığı aramada, kıyma ve hamur yoğurma makineleri ile 2 ayakkabı üretim kalıbı içerisine gizlenmiş 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirdi. Gözaltına alınan C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.