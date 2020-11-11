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Aktüel Polisin "dur" ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Polisin "dur" ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:55:55 -
Polisin "dur" ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı

ISPARTA (AA) - Burdur'da cezaevinden yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izinli çıktıktan sonra Antalya'da otomobil çalan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı kaydı bulunan 48 HZ 723 otomobili kullanan sürücü Y.G'ye Sidre Mahallesi mevkisinde "dur" ihtarında bulundu.

Polis ekiplerinin ihtarına uymayan Y.G, kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında polis aracına da çarpan Y.G, Ayazmana Mahallesi'nde otomobili terk ederek kaçmayı sürdürdü.

Şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının daha önce de Antalya'dan otomobil, Isparta'dan da plaka hırsızlığına karıştığı öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca bazı iş yeri ve evlerin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, polis ekip araçlarının zanlıyı takip etmesi yer alıyor.


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