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Aktüel

Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı ehliyetine el konuldu

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün ehliyetine 10 yıllığına el konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 01:03:30 -
Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı ehliyetine el konuldu

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün ehliyetine 10 yıllığına el konuldu.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurmak istedi. Dur ikazlarına uymayan sürücü, polisten kaçmak isterken Şehit Evliya Mahallesindeki ara sokaklarda yakalandı.


Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen sürücüye yaklaşık 5 bin lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de 10 yıllığına el konuldu.

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