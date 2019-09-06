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Polisimizin kolunu ısıran HDP'li yaratık, acılı annelerle dalga geçti: Kolay gelsin

Daha önce bir eylemde polisimizin kolunu ısıran HDP'li yaratık Saliha Aydeniz, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocuklarının getirilmesi için eylem yapan ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" diyerek dalga geçti.

06 Eylül 2019 Cuma 14:17

Dağa kaçırılan çocuklarının geri getirilmesini isteyen ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin oturma eylemi 4. gününe girerken, eyleme katılan aile sayısı 11'e yükseldi.

Ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" sözü gerginlik yaşanmasına sebep oldu.

"Sonlandırmayacağız"

Yaşanan gerginliğin ardından anneler çocuklarını geri istediklerini belirterek, evlatları gelmeden oturma eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade ettiler.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.

'Köpeklere' özenen HDP'li vekil polisin kolunu kaptı!

 

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:17
  1. HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz
  2. Hacire Akar
  3. Mehmet Akar
  4. HDP İl Başkanlığı

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