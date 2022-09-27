Polisimizi şehit eden terörist Dilşah Ercan’ı hapisten CHP çıkarmış! İşte o belgeler!
Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırı düzenleyen Zozan Tolan kod isimli Dilşah Ercan’ın terör mensubu gerekçesiyle hapis yattığı tespit edildi. CHP'nin 2013'te hazırladığı sözde ‘’tutuklu gazeteciler raporu''nda Ercan'ın salıverilmesi için elinden geleni yaptığı öğrenildi.
Dün gece Mersin’in Mezitli ilçesinde hain terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. Hain saldırıyı düzenleyen isimlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi.
AZADİYA WELAT MUHABİRİ OLARAK TBMM’DE CHP’NİN GRUP TOPLANTISINA KATILMIŞ!
Terörist Dilşah Ercan’ın, Azadiya Welat gazetesi Mersin muhabiri olarak, 4 Temmuz 2013’te düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) grup toplantısına katıldığı ortaya çıktı.
CHP, TERÖRİST ERCAN’I HAPİSTEN ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞMIŞ!
CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel imzasıyla 2013 yılında hazırlanan teröriste özgürlük isteyen ve Türkiye Cumhuriyeti devletini gazeteci tutuklar mahiyette gösterdiği ‘’Tutulu Gazeteciler Raporu’’nda Ercan’ın ismi de yer aldı.
CHP, o dönem terör mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve bir polisin şehit edilmesi olayında aktif rol alan Ercan’ın salıverilmesini istemiş.
CHP’nin hazırladığı raporda Ercan için şunlar yazılmış: