  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mirasçıları ilgilendiren teklif: Sistem tamamen değişiyor! Evini, arabasını satanlar isyanda! Altındaki düşüş durdurulamıyor Marta Kos'tan gündem olacak sözler: Türkiye'siz düşünülemez İki ilin sınırları arasında yer alıyor! Sis Dağı Yaylası çiçeklerle renklendi TOKİ’den vatandaşa kritik uyarı: Sahte sitelere itibar etmeyin Araç muayenesinde yeni dönem! O ücret artık alınmayacak Şanlıurfa’da kan donduran itiraf! Önce boğmuş sonra korkuluklara asmış Park ettiği arabasını parçalanmış halde buldu! Araç kamerasını izleyince dehşete düştü!
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
İki ilin sınırları arasında yer alıyor! Sis Dağı Yaylası çiçeklerle renklendi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

İki ilin sınırları arasında yer alıyor! Sis Dağı Yaylası çiçeklerle renklendi

Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası, açan çiçeklerle farklı renklere büründü.

#1
Foto - İki ilin sınırları arasında yer alıyor! Sis Dağı Yaylası çiçeklerle renklendi

Yayladaki Erkeksu Obası bölgesinde yeşilin tonlarına mor ve sarı çiçeklerin de eklenmesiyle ortaya çıkan doğal güzellik, ziyaretçilere etkileyici bir manzara sunuyor.

#2
Foto - İki ilin sınırları arasında yer alıyor! Sis Dağı Yaylası çiçeklerle renklendi

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için adeta dinlenme noktası olan yayla, sakinliğiyle öne çıkıyor.

#3
Foto - İki ilin sınırları arasında yer alıyor! Sis Dağı Yaylası çiçeklerle renklendi

Her mevsim farklı güzelliklere bürünen Sis Dağı Yaylası, özellikle bahar ve yaz aylarında açan çiçeklerle görülmeye değer manzaralar oluşturuyor.

#4
Foto - İki ilin sınırları arasında yer alıyor! Sis Dağı Yaylası çiçeklerle renklendi

Zaman zaman sis bulutlarıyla kaplanan yayla, bu yönüyle de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#5
Foto - İki ilin sınırları arasında yer alıyor! Sis Dağı Yaylası çiçeklerle renklendi

Sis Dağı Yaylası çiçeklerle böyle renklendi…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TIR devrildi, 2 milyondan fazlası kaçtı! Halka evden çıkmayın çağrısı yapıldı
Dünya

TIR devrildi, 2 milyondan fazlası kaçtı! Halka evden çıkmayın çağrısı yapıldı

Yaklaşık 23 ton ağırlığındaki arı kovanlarını taşıyan dev bir TIR'ın ABD'nin Teksas eyaletinde devrilmesiyle bölgede olağanüstü hal devreye ..
Aile pikniği kana bulandı! Gözü dönen adam eşini bıçakladı
Yerel

Aile pikniği kana bulandı! Gözü dönen adam eşini bıçakladı

Ankara Akyurt'ta Davut S., piknik yapmak için gittikleri bahçede tartıştığı eşi Zahide S.’yi bıçaklayarak öldürdü.
New York borsasının kafası karışık!
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık!

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı. Ülkenin dev teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın hissel..
Koruyucusunun verdiği süre doldu! Sınırsız hareket edemeyecekler
Dünya

Koruyucusunun verdiği süre doldu! Sınırsız hareket edemeyecekler

İsrail basını, ABD’nin İsrail’e Lübnan’da tanıdığı “sınırsız hareket” alanının sona erdiğini öne sürdü. Haberde, Washington yönetiminin Tel ..
Almanya'dan itiraf gibi açıklama! Vizyonsuzlukları gözler önüne serildi
Dünya

Almanya'dan itiraf gibi açıklama! Vizyonsuzlukları gözler önüne serildi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgal etmesinin ardından Berlin’in gerekli adımları atmakta geciktiğini sö..
CHP’li İBB’den Tuzla’da 30 bin mazlumu sokağa atma tehdidi! Genç Başkan Eren Ali Bingöl’den kendi partisine sarsılmaz isyan!
Gündem

CHP’li İBB’den Tuzla’da 30 bin mazlumu sokağa atma tehdidi! Genç Başkan Eren Ali Bingöl’den kendi partisine sarsılmaz isyan!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milli ve manevi değerlerine bağlı Tuzla halkını cezalandırmak için kirli bir operasyonun düğmesine bas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23