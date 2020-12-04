  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Polisimizi şehit eden kalleşin leşi morgda kaldı
Aktüel

Polisimizi şehit eden kalleşin leşi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polis memurunu şehit ettikten sonra yaralı ele geçirilerek kaldırıldığı hastanede ölen kalleşin morgdaki cesedini, memleketine götürecek araç bulunamadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:05:00 -
Polisimizi şehit eden kalleşin leşi morgda kaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş'ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin bulunduğu otele baskın düzenledi.

Polisi gören zanlı, havalandırma boşluğunun olduğu alana girerek kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından Barış Göl karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Olaydan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirildi.

Yaralanan saldırgan kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında hayatını kaybetti. Polis katili Muhammet Karataş'ın cesedi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na getirildi.

Buradaki işlemlerin ardından babası ile memleketine götürüleceği beklenen saldırganın cesedi için hiçbir kurum ve kuruluş araç tahsis etmedi. Katilin babasının otomobil ile cesedi götürmesine de izin verilmediği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS
Teknoloji

Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS

Türkiye'nin yeni silahları yakın zamanda görücüye çıkıyor. Bunlardan birisi de ALKA YESS olarak biliniyor. İşte yeni silaha dair her şey.....
Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. ..
Cuma namazı kılınacak mı bugün? Cumaya gidilecek mi?
İSLAM

Cuma namazı kılınacak mı bugün? Cumaya gidilecek mi?

Cuma namazı kılınacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Diyanet’ten son dakika cuma namazı açıklaması geldi. Artan korona ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay