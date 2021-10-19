  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sözde milliyetçi Akşener, İmamoğlu ve HDP'lilerin birlikte poz verdiği 'Hafıza Odası' sergisine çelenk yollamış!

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Güneştekin'i haşat eden sözler!

Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor

Bölgede hareketlilik… Dünyayı sarsan en kanlı saldırının başrolü! ‘Komşu ülkede yakalandı’

Şirin Payzın seni de ilgilendiriyor bu sözler! Soner Yalçin solak mahallesine fena çaktı

Yol sonu için bomba tahmin! Rakamlar çıldırdı

Bakan Muş bomba gelişmeyi duyurdu! İlk kez yüzde 1’in üzerine çıktı

Karikatür nedeniyle askeri mahkemede yargılanan kaç kişi vardır? Hem de sivil iktidar döneminde…

Bakan Soylu'dan büyükelçilerin açıklamalarına tepki: Herkes aklını başına alsın

Türkiye’den çok önemli Nijerya açıklaması
Gündem Polisi sürükleyen CHP'li isim tutuklandı, savunması 'pes' dedirtti: Beyefendi biriyim
Gündem

Polisi sürükleyen CHP'li isim tutuklandı, savunması 'pes' dedirtti: Beyefendi biriyim

Kocaeli'de uygulama noktasında trafik polisini metrelerce sürükleyerek kaçan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu tutuklandı. Kendisini 'beyefendi birisiyim' diyerek savunma yapan Sadıkoğlu tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 18:38:00 -

Kocaeli'de kendisini durduran polisi aracı ile sürükleyerek kaçan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu ile ilgili karar verildi. İfadesi ortaya çıkan Sadıkoğlu'nun aslında beyefendi birisi olduğunu belirterek, "Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim. Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi. Ayrıca Sadıkoğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis memurunu metrelerce sürükledi

Olay, geçen hafta Perşembe günü İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Trafik polislerinin denetim için durdurduğu 06 CHP 50 plakalı otomobilin sürücüsü Bülent Sadıkoğlu bir anda gaza basarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru Bedir Yıldız (25), otomobilin açık olan sol ön camına tutununca sürüklenerek yaralandı. Denetim noktasından kaçan sürücünün aracı, 4 kilometre uzaklıkta, Vezirçiftliği Mahallesi Kafkas Sokak’ta bulundu.

Hastaneye kaldırılan polis memuru taburcu edildi

CHP’de bir dönem İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yapan Bülent Sadıkoğlu’na ait olduğu belirlenen aracın, İstanbul Anadolu 21'inci İcra Dairesi'nden hacizli yakalamalı olduğu tespit edilerek trafik polislerince durdurulduğu ve bu nedenle Sadıkoğlu’nun kaçtığı belirtildi. Omzunda kırık olan polis memuru Bedir Yıldız, Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bedir Yıldız'ın, iyileştikten sonra görevine döneceği belirtildi.

"Şeker hastasıyım panikledim"

Polis, dün öğle saatlerinde Bülent Sadıkoğlu'nu gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Sadıkoğlu bugün adliyeye sevk edilecek. Bülent Sadıkoğlu'nun emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Normalde kendisinin beyefendi birisi olduğunu belirten Sadıkoğlu ifadesinin devamında, "Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim. Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası
Aktüel

Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası

Lezzetli yemekler hazırlarken kullanabileceğiniz lahananın sağlığınız üzerindeki etkileri öğrenerek mutfağınızın baş tacı yapmaya hazır olun..
Erzurum İHH'dan İdlib ve Halep'e yardım TIR'ı
Aktüel

Erzurum İHH'dan İdlib ve Halep'e yardım TIR'ı

İHH Erzurum Temsilciliği tarafından İdlib ve Halep kırsalında yaptırılan yaklaşık 20 bin biriket evde yaşayanlara, 1 Tır dolusu yardım malze..
İsmail Demir sözlerine Rusya'dan cevap: Biz hazırız
Gündem

İsmail Demir sözlerine Rusya'dan cevap: Biz hazırız

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin F-35'in ardından F-16 satışını da dondurması halinde Türkiye'nin Rus Su-35 ve Su-57 savaş uçak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay