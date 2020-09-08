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Gündem Polisi ölümle tehdit eden sürücü böyle paketlendi
Gündem

Polisi ölümle tehdit eden sürücü böyle paketlendi

İstanbul Esenyurt'ta korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla durdurulan ticari minibüsün şoförü, polisleri ‘en son birinizi öldüreceğim ben’ diyerek tehdit edince gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:45:00 -
Polisi ölümle tehdit eden sürücü böyle paketlendi

Dün akşam İstanbul Esenyurt'ta korsan taşımacılık yaptığı söylenen M.Y. isimli bir kişiye ait ticari minibüs, polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra yakalandı. Korsan taşımacılık yapan M.Y. tekstil atöyesinde çalışanları aracından indirdikten sonra polise yönelik tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

M.Y. tartışma esnasında polise yönelik “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek tehditler savurdu. Polisin üzerine yürüyen M.Y. olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte gözaltına alındı. Polisi defalarca tehdit eden M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürerken, polise yönelik tehditten dolayıda ce yazıldı.

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