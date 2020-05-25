  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polisi görünce merdivenin altına saklanan çocuğa bayram sürprizi

Van’da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisleri görünce merdiven altına saklanan çocuğa bayram sürprizi yapılarak çeşitli hediyeler verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:10:01 -
Polisi görünce merdivenin altına saklanan çocuğa bayram sürprizi

Van’da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisleri görünce merdiven altına saklanan çocuğa bayram sürprizi yapılarak çeşitli hediyeler verildi.


Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından dolayı Türkiye genelinde de bayram tatili süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde dışarı çıkarken devriye görevini ifa eden motorize polis ekiplerini gören yaşındaki Kemal, hemen balkonun altına saklandı. Bunu fark eden polis ekipleri, çocuğu ve ailesini ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de çeşitli hediyeler verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı