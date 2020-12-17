Polisi görünce 3. kattan atladı
Tekirdağ’da bir eve gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, polisten kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kadın, apartmanın üçüncü kat penceresinden atlayarak yaralandı.
Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, mahalledeki bir eve fuhuş operasyonu yapıldı. Çilingir yardımı ile eve giren emniyet ekipleri, 1 kişiyi gözaltına alırken 3 yabancı uyruklu kadın da gözetim altına aldı.
Operasyon sırasında polisi gören yabancı uyruklu bir kadın, evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. 3. kattan atlayan kadın yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Fuhuş yapıldığı iddia edilen evde arama yapan polis ekipleri, cep telefonları ve nakit para ele geçirdi. Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere gözetim altında tutuluyor.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri devam ediyor.