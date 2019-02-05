0553 313 94 23

Polisgücü Hokey Takımı Hırvatistan yolcusu

- Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy için hazırlık kampını tamamlayan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, yarın Hırvatistan'a gidecek

05 Şubat 2019 Salı 12:18
Polisgücü Hokey Takımı Hırvatistan yolcusu


GAZİANTEP (AA) - Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy için hazırlık kampını tamamlayan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı'nın Hırvatistan'a gideceği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Alanya kampını tamamlayan takım, 8-10 Şubat'ta Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonlar Ligi için yarın başkent Zagreb'e hareket edecek.

Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de A Grubu'nda yer alan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, 8 Şubat'ta Fransa ve Danimarka temsilcileriyle, 9 Şubat'ta da İngiltere'nin temsilcisiyle maç yapacak.

Maçların sonuçlarına göre B Grubu takımlarıyla eşleşecek olan takımda sporcuların moralleri yüksek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, takımın bütün hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Ekibimiz Hırvatistan'a kazanmak için gidiyor. Başarılı bir sonuçla döneceğiz inşallah. Takımımıza ve sporcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Yusuf Kasım ise "Trophy'de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Kazanmak için gidiyoruz. Güçlü rakiplerimiz var ama Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı da güçlü bir takım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:18
  1. Avrupa
  2. Gaziantep
  3. Hırvatistan
  4. hokey
  5. Polisgücü Hokey Takımı
  6. şampiyona

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katılım Emeklilik’ten iki yeni ürün
    1. Katılım Emeklilik’ten iki yeni ürün
    2. GÖRÜŞ - ABD’nin Venezuela müdahalesi:..
    3. THY’de kariyer için Take-Off
    4. Beymen'den 2018'de 1,8 milyar lira ciro
    5. Nakajima rekor bonservis bedeliyle..
    6. Mehmet Demirkol: Maicon'un gidişi..
    7. "Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy"..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş Bankası..
    9. “Cari açık, yerli enerji ile düşüyor”
    10. Milli sporcu Şahika Ercümen'den..
    11. Hatay'da baraj suyu tahliyesi için uyarı
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2013..
    13. Fatma Girik sağlık durumu son dakika..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi..
    16. Fransa'dan Çad'ın Libya sınırına hava..
    17. Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu CSM..
    18. Beşiktaş'ta Caner Erkin gelişmesi!..
    19. İP'ten resmen AK Parti'ye geçti!..
    20. Süper Lig futbolcuları kaleleri şaşırdı
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019