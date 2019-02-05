Polisgücü Hokey Takımı Hırvatistan yolcusu





GAZİANTEP (AA) - Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy için hazırlık kampını tamamlayan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı'nın Hırvatistan'a gideceği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Alanya kampını tamamlayan takım, 8-10 Şubat'ta Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonlar Ligi için yarın başkent Zagreb'e hareket edecek.

Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de A Grubu'nda yer alan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, 8 Şubat'ta Fransa ve Danimarka temsilcileriyle, 9 Şubat'ta da İngiltere'nin temsilcisiyle maç yapacak.

Maçların sonuçlarına göre B Grubu takımlarıyla eşleşecek olan takımda sporcuların moralleri yüksek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, takımın bütün hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Ekibimiz Hırvatistan'a kazanmak için gidiyor. Başarılı bir sonuçla döneceğiz inşallah. Takımımıza ve sporcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Yusuf Kasım ise "Trophy'de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Kazanmak için gidiyoruz. Güçlü rakiplerimiz var ama Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı da güçlü bir takım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz." açıklamasında bulundu.