  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Polise yakalanmamak için yuttuğu eroin midesinden çıkarıldı
Yerel

Polise yakalanmamak için yuttuğu eroin midesinden çıkarıldı

Ankara’da uyuşturucu satıcısının polise yakalanmamak için yuttuğu 4 gram eroin, endoskopi ile çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:12:00 -
Polise yakalanmamak için yuttuğu eroin midesinden çıkarıldı

Polis, Altındağ’da uyuşturucu madde kullanmak ve 7 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulunan Yunus A’yı (24) takibe aldı. Mamak Başak Mahallesi Şehit Astsubay Erhan Yıldırım Parkı’na giden Yunus A’nın otomobille gelen üç kişiyle buluştuğunu gören ve ‘dur’ ihtarında bulunan polisler, Yunus A. ile Suriye uyruklu Ali Muhammed Velid’i (27) kıskıvrak yakaladı. Bu sırada bir kişi araçtan inerek yaya olarak kaçarken diğer kişi ise otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Uyuşturucu satıcısı Velid’in yakalanmadan önce bir şeyler yuttuğunu fark eden polis, Velid’i Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. İki paket uyuşturucu yuttuğu ortaya çıktı Velid’in midesinden endoskopi yöntemi ile 4 gram ağırlığında iki paket eroin çıkarıldı. Olay yerinden kaçan kişinin kullandığı otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, araç terk edilmiş halde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’
Korona Virüs

İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi. Maskeyi tasarla..
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Gündem

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Savcı Sayan’dan, Ali Babacan’a tokat gibi cevap
Gündem

Savcı Sayan’dan, Ali Babacan’a tokat gibi cevap

Muhaliflerin gözdesi olmak için enteresan çıkışlara imza atan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın söylemine, Ağrı Belediye Başkanı Sav..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay