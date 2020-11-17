Polise yakalanmamak için yuttuğu eroin midesinden çıkarıldı

Polis, Altındağ’da uyuşturucu madde kullanmak ve 7 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulunan Yunus A’yı (24) takibe aldı. Mamak Başak Mahallesi Şehit Astsubay Erhan Yıldırım Parkı’na giden Yunus A’nın otomobille gelen üç kişiyle buluştuğunu gören ve ‘dur’ ihtarında bulunan polisler, Yunus A. ile Suriye uyruklu Ali Muhammed Velid’i (27) kıskıvrak yakaladı. Bu sırada bir kişi araçtan inerek yaya olarak kaçarken diğer kişi ise otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Uyuşturucu satıcısı Velid’in yakalanmadan önce bir şeyler yuttuğunu fark eden polis, Velid’i Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. İki paket uyuşturucu yuttuğu ortaya çıktı Velid’in midesinden endoskopi yöntemi ile 4 gram ağırlığında iki paket eroin çıkarıldı. Olay yerinden kaçan kişinin kullandığı otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, araç terk edilmiş halde bulundu.