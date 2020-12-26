  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Polise turist olduğunu söyleyen yabancı uyrukluya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi
Aktüel

Polise turist olduğunu söyleyen yabancı uyrukluya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:45:47 -
Polise turist olduğunu söyleyen yabancı uyrukluya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis ekiplerine turist olduğunu söyleyen yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentteki işlek meydan ve caddelerde de sakinlik yaşandı.

Belediye ekipleri, boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan kişilere izin belgelerini sordu, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki uygulama sırasında durdurduğu araçtaki kişiden izin belgelerini istedi.

Ekipler, üzerinde çalışanı olduğu ambalaj firmasının üniforması bulunan ve turist olduğunu söyleyen Afganistan uyruklu Haseeb A'ya (22) çalıştığı iş kolunun sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmadığı gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir!
Dünya

Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir! "Barış olmayacak"

Uzun süren ateşkes sonunda kanı bitlenen ve bu nedenle kaşıntı tutan Batı'nın uşağı darbeci Hafter, komutasındaki darbeci güçlere Türk asker..
Gündüz Bey unutamadığı sahneyi hayranlarıyla paylaştı
Medya

Gündüz Bey unutamadığı sahneyi hayranlarıyla paylaştı

Kuruluş Osman dizisinin Gündüz Bey'i Emre Basalak, önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ Film YouTube kanalına konuşan Basalak, en unutamadığ..
Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş
Gündem

Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş

Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştireceğini söyleyip var olan ilacı tavsiye edince infiale neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı da koronav..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay