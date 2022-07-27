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Gündem Polise saldıran DBP'li vekil için geri sayım başladı
Gündem

Polise saldıran DBP'li vekil için geri sayım başladı

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 00:25:00 - 2022-07-27 00:49:12
Polise saldıran DBP'li vekil için geri sayım başladı

Kadıköy'de geçtiğimiz aylarda bir grup tarafından terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü gerçekleştirilmek istenmiş fakat yürüyüş, polis ekipleri tarafından engellenmişti. Kalabalıkta polisin durmasından faydalanan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz de polise yönelik yumruklu saldırı gerçekleştirmişti.

Dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Toplantı 12 saat sürdü

Karma Komisyonun, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 12 saat sürdü. Toplantıda, "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar aldı.

29 Temmuz'da Genel Kurula sunulacak

Karma Komisyonun, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlayacağı raporu 29 Temmuz'da Genel Kurula sunması bekleniyor. Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.

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