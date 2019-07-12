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Polise “Onursuz” diyen ODTÜ’lülere çıt yok! HDP’li Çepni ODTÜ rektörünü hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ’lüler ağacı bahane ederek polise hakaretler savurmuş ve ODTÜ'ye yapılacak KYK yurduna karşı çıkmışlardı. HDP’li Murat Çepni yaptığı basın açıklamasıyla polise hakaretler yağdıran ODTÜ’lülere destek verirken, Rektör Verşan Kök’ü hedef aldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:28

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr  

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda yapılması planlanan KYK yurduna itirazını, polise "Onurunuz varsa fuhuş yapıp, limon satarsınız" hakaretleriyle dile getiren ODTÜ öğrencilerini savundu. ODTÜ’lülerin ağacı bahane ederek gösterdiği ahlaksız tavırlara hiçbir eleştiri getirmeyen Çepni, ODTÜ tarihinin devrimlerle dolu olduğunu belirterek ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök’ü hedef aldı. Çepni, “Verşan Kök polisi saldırtmak yerine, ODTÜ’lülerle diyalog kurmayı denemelidir. Bir polis şefi gibi ODTÜ’de rektörlük yapamaz.” sözleriyle Verşan Kök’ü eleştirirken, “ODTÜ’nün tarihi devrimci bir tarihtir, ilerici demokratik bir tarihtir. Bundan sonra da bu geleneğini sürdürecektir.” ifadelerini kullanarak ODTÜ’lülerin isyanını destekler tavır takındı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:28
  1. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni
  2. KYK
  3. ODTÜ
  4. ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök

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