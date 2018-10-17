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Polise küfür eden Fatih Altaylı ile ilgili flaş gelişme

Görevini yapan polise küfür eden Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:02

Görevi başındaki polislere hakaret ve küfür eden gazeteci Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı! Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Altaylı'nın ifadesinin de alındığı belirtildi.

Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı, sokak ortasında tartışmaya girdiği polise küfür etmiş, olay yerinden ayrılırken bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

İddiaya göre, park etmenin yasak olduğu alana aracını çektirmek isteyen Fatih Altaylı'ya trafik polisi izin vermedi. Altaylı, polise "Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de hepsini de..." sözleriyle yanıt verdi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:02
  1. Fatih Altaylı
  2. fatih altaylı küfür

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  • SelimSelim55 dk önce
    Bazen insanları çileden çıkartıyorlar. Bir bakan vs. geçeceği zaman bütün yolları kapatıp bütün trafik kurallarını ihlal eden polisler vatandaşın en ufak hatasını hemen değerlendiriveriyor nedense..
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