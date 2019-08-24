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Polise havai fişekle saldıranlara baskın! Enselendiler

Adana'da devriye görevindeki polis ekibine havai fişekle saldırdığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:33
Polise havai fişekle saldıranlara baskın! Enselendiler

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye  başkanlıklarına yapılan görevlendirmeleri bahane ederek yasa dışı gösteri  düzenlemek isteyenleri önlemeye yönelik kent genelinde devriye görevi  gerçekleştirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde görev  yapan ekiplere, önceki gün bir grup, havai fişeklerle saldırdı. Saldırıda yara almayan güvenlik güçleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Ekipler, takip sonucu zanlılar B.K. ile yaşı 18'den küçük F.Ç. ve  A.B'yi yakaladı.

Öte yandan 19 Ağustos'ta terör örgütü PKK'nın faaliyetleri ile kırsal  alandaki mensuplarını övdüğü, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren  paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 17 şüphelinin gözaltına alınıp ev hapsi ve  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında aranan firari  şüpheliler A.T ve Y.Ö de gözaltına alındı.

Her iki soruşturmayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki  işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine  çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:33
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Denizli
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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