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Gündem Polise bombalı saldırıya 7’şer kez ağır müebbet ve 556 yıl hapis istendi
Gündem

Polise bombalı saldırıya 7’şer kez ağır müebbet ve 556 yıl hapis istendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınında 4 yıl önce çevik kuvvet polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 5'i aynı aileden 6 sivilin şehit düştüğü, 9’u polis 17 kişinin yaralandığı saldırıda 2 sanığa 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli suçlardan 279 yıldan 556 yıla kadar hapis istendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:37:00 -
Polise bombalı saldırıya 7’şer kez ağır müebbet ve 556 yıl hapis istendi

4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen tutuklu Mehmet Eliaçık ve tutuksuz sanık Cihan A. hakkında hazırlanan iddianame terör saldırısının sahte plakalı ve çalıntı araçla gerçekleştirildiği, patlayıcıda RDX, TNT, pikrik asit, amonyum nitrat ve mazot kullanıldığı belirtilerek “Şüphelilerin saldırıyı terör örgütü PKK/KCK’nın amacı doğrultusunda gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir” denildi.

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