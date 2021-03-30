Polisan’dan yeni reçine üretim tesisi

Polisan Holding, gelecek yatırım planlarının ilk fazı olan Polisan Kimya’nın 5 milyon Euro değerindeki yatırımı ile ithal ikame ürünleri üreterek, ülke ekonomisine fayda sağlamayı hedefliyor. Nisan 2022’de üretime geçmesi hedeflenen tesiste kullanılacak teknolojilerle, hem verimlilik hem de yeni inovatif ürünler üretebilir hale gelinecek. Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Bitlis, “57 yıllık tarihimizde yeni bir başlangıca daha imza atıyoruz. Bugün temelini attığımız, Türkiye’deki kimya faaliyetlerimizi sürdüren Polisan Kimya’nın yeni reçine tesisi için yatırım kararı aldık” dedi.