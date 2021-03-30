  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Polisan’dan yeni reçine üretim tesisi
Ekonomi

Polisan’dan yeni reçine üretim tesisi

Polisan Kimya’nın yeni reçine üretim tesisi temel atma töreni Dilovası Tesislerinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 09:57:00 -
Polisan’dan yeni reçine üretim tesisi

Polisan Holding, gelecek yatırım planlarının ilk fazı olan Polisan Kimya’nın 5 milyon Euro değerindeki yatırımı ile ithal ikame ürünleri üreterek, ülke ekonomisine fayda sağlamayı hedefliyor. Nisan 2022’de üretime geçmesi hedeflenen tesiste kullanılacak teknolojilerle, hem verimlilik hem de yeni inovatif ürünler üretebilir hale gelinecek. Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Bitlis, “57 yıllık tarihimizde yeni bir başlangıca daha imza atıyoruz. Bugün temelini attığımız, Türkiye’deki kimya faaliyetlerimizi sürdüren Polisan Kimya’nın yeni reçine tesisi için yatırım kararı aldık” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar'dan MİT açıklaması: Bu muazzam bir korkudur
Gündem

Mete Yarar'dan MİT açıklaması: Bu muazzam bir korkudur

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, terör örgütü PKK'nın lider kadrosuna yapılan operasyonları değerlendirdi. Yarar, “MİT, sahada terör..
Yunan'ın uykuları kaçacak! ULAQ SİDA Akdeniz'e iniyor
Teknoloji

Yunan'ın uykuları kaçacak! ULAQ SİDA Akdeniz'e iniyor

Meteksan Savunma ile Ares Shipyard tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİDA), Antalya sahillerinde atışlı test faaliye..
SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!
Gündem

SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni risk haritasını paylaştı. Buna ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay