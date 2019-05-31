0553 313 94 23

Polis ve savcı tepkiye göre davranıyor! Adaletimiz sosyal medyanın insafına kaldı

Toplumda yaşanan şiddet, taciz, haksızlık.. gibi olaylar artık kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılıyor. Şikayetçi olunmasıyla harekete geçmeyen kolluk kuvvetleri ve savcılar ise olaylar karşısında sosyal medyadaki tepkiye göre davranıyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:03
Polis ve savcı tepkiye göre davranıyor! Adaletimiz sosyal medyanın insafına kaldı

Beşiktaş’ta bir eğlence mekânında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışan, iş yeri sahibi tarafından dövüldü. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ise duruma seyirci kaldı. Asıl korkutan ise, nisan ayında yaşanan dayakçı patron vakası Gaye Akıl’ın sosyal medyada “Olayların hemen akabinde karakola gittim. Görüntüleri verdim, darp raporu aldım. Karakoldan 15 gün ses çıkmayınca savcılığa gittim. Dilekçemi verdim ve görüntüleri elden teslim ettim. Ancak 20 günden fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ bir geri dönüş alamadım. Bana kötü bir şey yapmalarından korkuyorum” paylaşımı sonrası patlak verdi. Adalet harekete geçti. Mekân sahibi, gözaltına alınarak hâkim karşısına çıkarıldı.

Paylaş sonucu gör

Sosyal medyadan gelen adalet ilk değil, son da olmayacağa benziyor. Birkaç gün önce 2013’te yayınlanan ve içinde pedofili içeriklerin dolu olduğu bir kitap ülkenin gündemine oturdu. Birçok ödül alan kitaptaki iğrençliklerin bulunduğu satırlar sosyal medyaya taşınınca skandal 6 yıl sonra ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayıncı şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Şevki, ‘müstencenlik’ suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarıldı fakat adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sosyal medya insiyatifine bırakılan adalete bir örnek de Kartal Anadolu Adliyesi, 2. İş Mahkemesinde görülen bir duruşmada yaşandı. Mahkeme hâkimi, avukatın etek boyunun 15 santimetre yukarıda olduğunu ve bu hâli ile avukatlık mevzuatına aykırı davrandığını savundu. Mahkeme salonunda tartışmalar yaşandı. Sonrasında ise, yine sosyal medya kanallarında yoğun paylaşımlar yapıldı, Tweet’ler atıldı. Yaşanan bu sanal savaş sonrası Adalet Bakınlığı harekete geçti. Hâkimin açığa alındığını açıkladı.

Ayağa kalkmayan çalışanlarını dövdü

Beşiktaş’ta bir eğlence mekânının bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, iş yeri sahibi Şahin Şeker tarafından çalışanların gözü önünde dövüldü. “Beni görünce ayağa kalkacaksınız” diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Şeker’in uyguladığı şiddet iş yeri dışında da devam etti. Öfkeli adam, talihsiz kadını saçından tutup duvara çarptı; tekme attı. Gözaltına alınan Şeker “Son zamanlarda şirkette meydana gelen maddi anlamdaki olumsuzlar tansiyon hastalığımı tetikledi. Ani öfke patlamaları yaşıyorum. Çok üzgünüm’’ diye kendini savundu. Zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:03
  1. sosyal medya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Uluslararası Yılın En İyi Motoru” unvanı yine Ferrari’nin
    1. “Uluslararası Yılın En İyi Motoru”..
    2. Hindistan'ın "önce komşuluk"..
    3. 27 bin 500 öğrenciye sigaranın..
    4. Başkan Aslan’dan Kadir Gecesi mesajı
    5. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    6. Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
    7. Darp ettiği kadını otomobilden attı
    8. Karalar: "Belediyeyi kaostan çıkarıp,..
    9. MTSO’dan yetimlere iftar verildi
    10. Başkan Kazgan’ın Kadir Gecesi mesajı
    11. KATSO’nun geleneksel iftarına büyük..
    12. Başkan Demir’in Kadir Gecesi mesajı
    13. “Bilginin İslamileştirilmesi”..
    14. İTO Başkanı Şekib Avdagiç büyüme..
    15. Zerzevan Kalesi onlarca karede..
    16. Düzce’de lüks otomobile çarpan motorun..
    17. Süphan Gençlik Merkezi liderlerinden..
    18. Sokak ve cephe sağlıklaştırmaya devam
    19. 11 milyar litre suyu kirlenmekten..
    20. Hayata 4 gün tutunabildi
    21. Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm..
    22. Atakan Ergin, Türkiye Şampiyonu
    23. Tatil için hala plan yapmayanlara..
    24. Polis ve savcı tepkiye göre..
    25. Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı..
    26. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    27. İşte fotoğraf! Abdullah Avcı böyle geldi
    28. Fuat Çapa ve Eskişehirspor nikâh..
    29. Termal’de bayram tatili yoğunluğu
    30. Başkan Asya’dan Kadir Gecesi mesajı
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı