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Yerel

Polis ve bekçiye saldırdılar! Gözaltılar var

Bursa'da etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle ihbar edilen şahıslar, olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:04:00 - 2020-08-08 09:05:24
Polis ve bekçiye saldırdılar! Gözaltılar var

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polis ve bekçiler, uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirtilen kişilere müdahale etti. Çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen kişilerle polis ve bekçiler arasında arbede yaşandı.

Çevre sakinlerinin şikayet ettiği şahıslar, polis ve bekçilerin biber gazıyla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.

Şahısların emniyete götürülüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet birimindeki işlemleri devam ediyor.

Bekçi uygulaması yıllar sonra Türkiye’de yeniden başlamış ve bazı kesimler bekçilerin görevlendirilmesini eleştirmişti. Polislerle birlikte bekçilerin de aktif rol alması özellikle hırsızlık olaylarında ciddi azalma yaşanmasını sağladı. Uygulamanın doğruluğu, her müdahalede bir kez daha kanıtlanıyor.

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