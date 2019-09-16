0553 313 94 23

Polis uygulamasında silah ve mermi ele geçirildi

Konya’nın Yunak ilçesinde, polisin yaptığı asayiş uygulamalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 55 adet mermi ele geçirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
Polis uygulamasında silah ve mermi ele geçirildi

Konya’nın Yunak ilçesinde, polisin yaptığı asayiş uygulamalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 55 adet mermi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Yunak İlçe Amirliği ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında Gökhan O. (40) idaresindeki araç durduruldu. Araçta yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 55 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere el konulurken, Gökhan O. gözaltına alındı.


Öte yandan, Yunak İlçe Emniyet Amirliğinin yaz boyunca yaptığı asayiş uygulamalarında aranması olan şahısların yakalanmasının yanı sıra birçok ateşli, kesici ve delici silah ele geçirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli bisikletçi Hasan Sert İzmit’te anıldı
    1. Milli bisikletçi Hasan Sert İzmit’te..
    2. Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi..
    3. Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık..
    4. AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne..
    5. İsrail gazetesinden "Netanyahu'nun..
    6. Dr. Öğrt. Üyesi Timur Yıldırım: “Bel..
    7. Alevlere teslim olan samanlık kül oldu
    8. İnternet/oyun bağımlılığında çocuğumuz..
    9. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    10. Okul korkusu ilk önce ebeveynlerde..
    11. "Gönen Vizyon 2023 Tarım ve..
    12. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    13. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    14. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    15. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    16. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    17. İzmit’te tarihi protokol
    18. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    19. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    20. Rıza Kayaalp finalde
    21. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    22. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    23. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    24. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    25. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    26. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    27. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    28. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    29. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    30. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı