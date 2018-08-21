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Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu

Kahramanmaraş'ta polis memuru, sopalarla kavga edenleri sadece kameraya çekmekle tehdit ederek ayırdı.

21 Ağustos 2018 Salı 14:53

5'i kadın 6 kişi tır sürücüsüyle kavga etti, polis memuru telefonla çekerim diyerek ayırabildi. Kahramanmaraş'ta bir polis memuru, "Herkes arabasına geçsin yoksa kavga edenlerin hepsini çekerim" diye tehdit edip sopalarla kavga edenlere müdahale etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir polis memuru, sopalarla kavga edenleri herhangi bir güç kullanmadan sadece kameraya çekmekle tehdit ederek ayırabildi. Alınan bilgiye göre, D-360 Karayolu, Kartalkaya Bulvarı'nde seyir halindeki tırın sürekli sol şeritte gitmesine sinirlenen 33 BTP 85 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.Ç. ve araç içerisinde bulunan 5 kadın ellerinde sopalarla tırı durdurarak sürücüye saldırmak istedi. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan bir polis memuru, kavga edenleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, "Herkes arabasına geçsin yoksa kavga edenlerin hepsini çekerim" dedi.

Polis memurunun ısrarlı uyarılarının ardından kalabalık grup kavga etmeyi bırakarak araçlarına binerek uzaklaştılar.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 14:53
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  2. kavga
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