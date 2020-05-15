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Aktüel

Polis şüpheli kovalamacasında kaza: 3’ü polis 5 yaralı

Aksaray’da dur ihtarına uymayan şüpheli otomobili kovalayan sivil polis aracının başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü polis 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 01:27:44 -
Polis şüpheli kovalamacasında kaza: 3’ü polis 5 yaralı

Aksaray’da dur ihtarına uymayan şüpheli otomobili kovalayan sivil polis aracının başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü polis 5 kişi yaralandı.


Kaza Kılıçarslan Mahallesi Selçuk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dur ihtarına uymayıp kaçan bir aracı Kavurmacı Caddesinde kovalamacayla takip eden polis memuru Veysel G. (35) idaresindeki sivil polis aracı, Selçuk Bulvarı’ndan gelerek aniden önüne çıkan Kamil B. (24) yönetimindeki otomobille çarpışarak yol kenarına savruldu. Kaza sonucu sivil polis aracı sürücüsü polis memuru Veysel G. ve araçta bulunan Komiser Emre P. (29), Polis Memuru Muharrem B. (43) yaralanırken, diğer araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulanan İhsan K. (41) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. İhsan K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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