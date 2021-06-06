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Gündem Polis suçüstü yaptı! 431 bin 250 lira ceza kesildi
Gündem

Polis suçüstü yaptı! 431 bin 250 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de toplanan bir gruba koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 431 bin 250 lira ceza verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 01:45:00 -
Polis suçüstü yaptı! 431 bin 250 lira ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi'nde bir dernekte horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüştüren kişiler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ekiplere mukavemet göstermesi üzerine, polis dernektekilere biber gazıyla müdahale etti.

Söz konusu alanda bulunan 69 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal etmekten toplam 431 bin 250 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen 20 horozun sahiplerine de ayrıca idari para cezası uygulandı.

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Yorumlar

maho

sizin gibi insanlardan bu vatana hayır değil şer gelir bu cahil horoz dövüştüren boş adamların kısasa kısas olarak horozlar gibi bir birlerini ceza olarak dövmelerini ve bayılana kadar ceza olarak verilmeli bu horoz dövüştüren ve bu dünyaya yük olan aşağılık adamların akıllarını kuşa taksalar kuşlar ileri değil geri geri uçarlar
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Metin Uyulan

Birileri Ak Partiye zara vermek icin dolu dizgin faliyet gosteriyor .
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