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Spor

Polis şampiyonluk kutlamaları için alarma geçti

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı şampiyonluk genelgesinin ardından polis başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir gibi metropollerde geniş güvenlik önlemleri almaya başladı. Güvenlik güçleri, tam kapanma sürecini de dikkate alarak vatandaşların toplanma ve gösteri yapma girişimleri engellenecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 18:58:00 -
Polis şampiyonluk kutlamaları için alarma geçti

YENİ AKİT/ANKARA

Bugün oynanacak ve Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son hafta müsabakalarından saatler önce güvenlik güçleri stadyum çıkışları, meydanlar, cadde ve sokaklarda önlemler almaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen, "şampiyonluk kutlama genelgesi" üzerine polis tam kapanma sürecinde aldığı önlemlerin yanı sıra kutlama yapılabileceği öngörülen yerlerde önlemlerini artırmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, maçların yapılacağı stadyum ve çevrelerinde alınan önlemlerin yanı sıra, önemli meydanlar, takımların il temsilciliklerinin bulunduğu yerler, parklar, cadde ve sokaklarda tepe lambaları açık olan araçlı devriye ekiplerinin yanı sıra yaya devriyeler de görev alacak. Güvenlik önlemleri için bekçiler de cadde ve sokaklarda görev yaparak toplanmalara karşı polislere destek verecek. Çevik kuvvet ekipleri de önemli meydanlara yakın bölgelere konuşlandırılarak, toplanmaların olması durumda müdahale için hazır bekletilecek.

Haber merkezleri olası taşkınlıklara karşı koordinasyon görevi yaparak istenmeyen olaylara karşı karakol ve asayiş ekiplerinin yönlendirmesini sağlayacak.

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