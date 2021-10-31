Polis, otobanda yarışmak isteyenleri engelledi

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu üzerinde bazı kişilerin otomobilleriyle yarış hazırlığında olduğu bilgisini alan polis ekipleri, bölgeye intikal etti.

Trafik, asayiş ve çevik kuvvet ekipleri, otomobil yarışı yapmak ve yarışı izlemek için gelenleri bölgeden uzaklaştırdı.

Trafik ekipleri ise yarış için getirilen bazı araçları trafikten men ederek çekici yardımıyla otoparka çektirdi.