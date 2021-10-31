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Yerel Polis, otobanda yarışmak isteyenleri engelledi
Yerel

Polis, otobanda yarışmak isteyenleri engelledi

Adana'da polis ekipleri, otobanda otomobilleriyle yarışmak isteyenler ile izleyici olarak gelenlere müdahalede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 05:55:00 -
Polis, otobanda yarışmak isteyenleri engelledi

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu üzerinde bazı kişilerin otomobilleriyle yarış hazırlığında olduğu bilgisini alan polis ekipleri, bölgeye intikal etti.

Trafik, asayiş ve çevik kuvvet ekipleri, otomobil yarışı yapmak ve yarışı izlemek için gelenleri bölgeden uzaklaştırdı.

Trafik ekipleri ise yarış için getirilen bazı araçları trafikten men ederek çekici yardımıyla otoparka çektirdi.

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