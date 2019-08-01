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Polis okulları ortaokuldan sonra polis nasıl olunur hangi okullara gidilir? Polis yetiştiren okullar hangileri

En güzel ve en yoğun talep edilen meslek grupları içinde polislik gelmekte. Özellikle de devlet güvencesi olması ve kamu çatısı altında çalışma olanakları polis mesleğini daha cazip kılmakta. Hem öğrenciler polis olmayı hem de veliler çocuklarını polis okullarına yazdırmak istemekte. Peki polis olmak için hangi yollar izlenir? Polis okulları hangileri? Ortaokuldan sonra polis nasıl olunur hangi okullara gidilir? Polis yetiştiren okullar hangileri? Polis okulları lise, polis okulları İstanbul, Polis okulları şartları neler? Polis olmak için ne yapmak gerek? İşte detaylar.

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:37
Polis okulları ortaokuldan sonra polis nasıl olunur hangi okullara gidilir? Polis yetiştiren okullar hangileri

En güzel ve en yoğun talep edilen meslek grupları içinde polislik gelmekte. Özellikle de devlet güvencesi olması ve kamu çatısı altında çalışma olanakları polis mesleğini daha cazip kılmakta. Hem öğrenciler polis olmayı hem de veliler çocuklarını polis okullarına yazdırmak istemekte. Peki polis olmak için hangi yollar izlenir? Polis okulları hangileri? Ortaokuldan sonra polis nasıl olunur hangi okullara gidilir? Polis yetiştiren okullar hangileri? Polis okulları lise, polis okulları İstanbul, Polis okulları şartları neler? Polis olmak için ne yapmak gerek? İşte detaylar.

Polis Okullarına Başvuru | Polis Akademisi | Polis Meslek Yüksek Okulu, Polis Adayı Yetiştiren Okullar Hangileri  sorusuna cevap verelim. Lise mezunlarının girdiği üniversite sınav sonuçlarına göre öğreni alan Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO), ikincisi polis yetiştiren okula gelecek olursak,  Polis Meslek Eğitim Merkezleri yani POMEM. POMEM’e girmek için en az önlisans mezunu olmanız gerekmektedir. Sonuncusu ise Polis Amirleri Eğitim Merkezidir. Polis Amirleri Eğitim Merkezi ise genellikle PAEM olarak biliniyor. Lisansüstü eğitim verilir. Bu okula başvuru şartı ise en az lisans mezunu olma şartı vardır. İşte polis yetiştiren okullar ve başvuru şartları.

Polis Meslek Yüksek Okuluna (PYMO) nasıl girilir?

Polis Meslek Yüksek Okulları ise genellikle PMYO diye bilinmektedir. Burada başvuru şartı olarak lise son sınıf olanlar ve 18 yaşını tamamlayan ve 26 yaşından gün almamış olma şartı bulunuyor bundan dolayı bu sınava ön-lisans mezunları ve lisans mezunları da başvurabilir yaş şartını sağladıktan sonra. Polis Meslek Yüksek Okullarında iki yıllık eğitim verilir. Eğitim sonunda adaylar Polis Memuru olarak atanırlar. Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitim süresince 4 dönem şeklinde eğitim yapılır. Adaylar normal ön lisans eğitimi alırlar ve mezuniyet sonrasında ön lisans diplomasına da sahip olurlar.

Polis Meslek Yüksekokulları alımları ne zaman? 2019 PMYO başvuru şartları neler?

PYMO başvuru şartları neler?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250,000)ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak. Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

Polis Meslek Eğitim Merkezine nasıl girilir?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri genellikle POMEM olarak kısaltılmıştır. Bu okula girmek için en az önlisans mezunu olmanız gerekmektedir. Önlisans mezunları KPSS P93 puanı ile başvurabilir. Bu puan genellikle 70.000 Lisans mezunları ise KPSS P3 puanı ile başvurabilirler. Bu puan ise 60.000 oluyor. Yaş şartına gelirsek en son alımı yapılan 22. Dönem POMEM şartı 1989 Aralık sonrası doğanlar, 30 yaşından gün almamış olma şartı vardır. Eğitim süresi en az 4 aydır. Daha sonra bu adaylar Polis Memuru olarak ataması yapılır.

POMEM alımları içerisinde Polis Özel Hareket alımı da yapılmakta burada ise adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim görüyorlar. Başvuru şartları ise en son alıma göre lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından alım yapıldı. Alım şartına göre eğitim süreleri de farklılık gösteriyor. Lise mezunlarının eğitim süre 15 ay oldu. Lisans ve ön lisans mezunları ise eğitim süresi en az 4 ay olarak belirlendi. Ancak Polis Akademisi bu süreleri değiştirme hakkına sahiptir. Başvuru puanı olarak herhangi bir taban puan ya da bir sınav istenilmedi.

POMEM okulları

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim

A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Şehit Mustafa Büyükpoyraz  Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi 

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Yozgat  Polis Meslek Eğitim Merkezi 

Polis Amirleri Eğitim Merkezine nasıl girilir?

Polis Amirleri Eğitim Merkezi ise genellikle PAEM olarak biliniyor. Lisansüstü eğitim verilir. Bu okula başvuru şartı ise en az lisans mezunu olma şartı vardır. Adaylar için yaş şartı ise 30 yaşından gün almamış şartı bulunmaktadır. Adaylar Ankara Gölbaşı Kampüsünden eğitim alırlar eğitim süresi genellikle 10-11 aydır. Adaylar eğitim sonrasında Komiser Yardımcısı olarak mezun olurlar. Polis Amirleri Eğitim Merkezlerine alım yapıldığından alım kontenjanın 10 katı kadar aday mülakata çağrılır. Polis Amirleri Eğitim Merkezlerinde lisans mezunları arasından alım sonrası Polis Memurları arasından da alım yapılıyor. Polis Memurları arasından ise 2 yıllık görev süresini tamamlaya ve lisans mezunları arasından meslek içi komiser yardımcısı sınavı ile komiser yardımcısı alınır.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi başvuru şartları

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir. 

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:37
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  30. Polis okulları ortaokuldan sonra polis nasıl olunur hangi okullara gidilir?
  31. Polis yetiştiren okullar hangileri
  32. polis okulları hangileri
  33. polis okulları puanları
  34. POMEM alımları
  35. POMEM başvuru şartları

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