Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

Enflasyon Aralık ayında yüzde 0,40 düşerken 2018 enflasyonu yüzde 20,30 olarak açıklandı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin Ocak ayında alacağı zam oranı 10,69 oldu.

Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.

İşte yeni yılda memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar:

Geçen yıl Ocak ayında yüzde 5,69 Temmuz ayında ise yüzde 8,65 yapılmıştı

Geçen yıl Ocak ayında memur ve memur emeklisi aylıklarına yüzde 5,69 oranında Temmuz ayında ise yüzde 8,65 oranında zam yapılmıştı. 2019'un Temmuz ayında ise memur ve memur emeklisi aylıklarına yüzde 4'ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında zam yapılacak.