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Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği maaş zamları belli oldu. İşte mesleklerine göre memur ve memur emeklisi zamlı maaşları...

03 Ocak 2019 Perşembe 15:27
Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

Enflasyon Aralık ayında yüzde 0,40 düşerken 2018 enflasyonu yüzde 20,30 olarak açıklandı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin Ocak ayında alacağı zam oranı 10,69 oldu.

Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.

İşte yeni yılda memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar:

Geçen yıl Ocak ayında yüzde 5,69 Temmuz ayında ise yüzde 8,65 yapılmıştı

Geçen yıl Ocak ayında memur ve memur emeklisi aylıklarına yüzde 5,69 oranında Temmuz ayında ise yüzde 8,65 oranında zam yapılmıştı. 2019'un Temmuz ayında ise memur ve memur emeklisi aylıklarına yüzde 4'ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında zam yapılacak.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:27
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  • melih53melih5317 dk önce
    yandaş candaş basın mücdeee lere başladı ..bi alana bi bedava mücdeee...yandaş basıncılar şaşırdı garipler iyice nasıl mücdeee vereceklerini..emeklisefalete devammmmm..eksi eflasyon mücizesi yansıyor borsada.büyük çöküş..hemde kendilerinin kontrolundaki kamularda öncü..kim inanır kasdir inanır sistemi ..komedi gibi..yandaş basında mücdeeee ler devam..
  • Özkan OrhanÖzkan Orhan30 dk önce
    Hepsi İyide Taşerondan Sözde Kadroya geçirdikleri Belediye işçilerine %4 zam yapıyorlar.Siz hakkı savunduğu iddasında bulunan bir gazete olarak niye bizlerin sorunlarından bahsetmiyorsunuz.Müslüman olduğunu idda eden bir çok gazeteci ve yazarlar bu haksız uygulamalar karşısında adeta dillerini yutmuş gibiler. Allah var Gam yok.

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