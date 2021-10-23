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Yerel Polis noktasına uyuşturucuyla gelince enselendi
Yerel

Polis noktasına uyuşturucuyla gelince enselendi

Düzce’de uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı arayınca çok sayıda uyuşturucu hap yakaladılar.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 16:03:00 -
Polis noktasına uyuşturucuyla gelince enselendi

D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde oluşturulan polis noktasından araçlar üzerinde uygulama yapan ekipler F.Y.’ye ait otomobili durdurdular. Şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri şahsın üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan arama sonucunda araçta 41 adet ecstasy uyuşturucu hap yakaladı. Haplara el koyan ekipler, şahsı da gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

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