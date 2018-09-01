Polis neye uğradığını şaşırdı! Valizden çıkanı görünce şok oldular

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polisler, Türkiye'ye yaya giriş yapmak isteyen Gürcistan uyruklu G.P.'nin (24) davranışlarından ve yanındaki büyük valizden şüphelendi. Şüpheliyi yolcu salonuna alan polis, valizi açınca kadınla karşılaştı.

GİRİŞ YASAĞI TESPİT EDİLDİ

Polis, kısa süren şaşkınlığın ardından G.P. ile isminin F.T. (27) olduğu belirlenen kadını gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde F.T.'nin 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı olduğu tespit edildi.