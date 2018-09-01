THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Polis neye uğradığını şaşırdı! Valizden çıkanı görünce şok oldular

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polisler, sınır kapısından yaya olarak geçmek isteyen bir kişinin inceledikleri valizinden 27 yaşında bir kadın çıktığını görünce büyük bir şaşkınlığa uğradı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:10

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polisler, Türkiye'ye yaya giriş yapmak isteyen Gürcistan uyruklu G.P.'nin (24) davranışlarından ve yanındaki büyük valizden şüphelendi. Şüpheliyi yolcu salonuna alan polis, valizi açınca kadınla karşılaştı.

GİRİŞ YASAĞI TESPİT EDİLDİ

Polis, kısa süren şaşkınlığın ardından G.P. ile isminin F.T. (27) olduğu belirlenen kadını gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde F.T.'nin 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı olduğu tespit edildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 14:10
  1. Artvin
  2. Sarp Sınır Kapısı
  3. Gürcistan
  4. Polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "15 Temmuz'un farklı versiyonu devreye sokuldu"
    1. "15 Temmuz'un farklı versiyonu devreye..
    2. Dünyaca ünlü Anzer balı üretiminde..
    3. Steril olmayan şartlarda taşınan etler..
    4. Yaprağının suyu diş ağrısına birebir
    5. Niğde'de otomobil TIR'ın altına girdi:..
    6. Üniversite kaydı için hangi belgeler..
    7. Fatih Dönmez: Önemli bir adımı..
    8. Galatasaray transferi artıyla kapattı
    9. Murat Kurum: Denizde kirliliğin..
    10. AÖF ve uzaktan eğitim öğrencileri burs..
    11. Türk futbolunda Sabri Sarıoğlu depremi
    12. Yapay çiçeklerin de bakıma ihtiyacı var
    13. Bursa'da minibüs ile otomobil..
    14. Trafikte şaşkına çeviren görüntü
    15. Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması
    16. Rusya'dan ABD açıklaması: Eğer saygılı..
    17. Tamamen yerli ve milli! T625 Genel..
    18. Emlak Konut kampanyasına vatandaşlar..
    19. Polis neye uğradığını şaşırdı!..
    20. Şaşırtan açıklama: Tahran'da her ay 10..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var