Polis Meslek Yüksek Okulu alımları ne zaman? PMYO 2019 alımı şartları

TYT sonuçları açıklandı. YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi yani TYT ile 2 yıllık meslek yüksek okullarına geçiş yapılabiliyor. Bunlar arasında Polis Meslek Yüksek Okulları da var. Polis olmak isteyenler Polis Meslek Yüksek Okulu alımları ne zaman? sorgulaması yapıyor. Peki, Polis Meslek Yüksek Okulu 2019 alımları ne zaman yapılacak?

PMYO başvuruları ne zaman açıklanacak?

PMYO başvurularının kesin olarak ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak başvuruların Temmuz ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

PMYO alımı şartları neler?

Bilindiği üzere PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına her yıl 2 bin 500 öğrenci alımı yapılıyor. Bu öğrencilerin 250’si kadın, 2 bin 250’si erkek oluyor. Merak edilenler arsında yer alan bir diğer konu ise başvuru şartları…

İşte, Polis Meslek Yüksek Okulları öğrenci alım şartları:

TC vatandaşı olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında TYT puan türünden 260 ham taban puan ve üzerinde almış olmak.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

Erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır. 18-27 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

Herhangi bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.