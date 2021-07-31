Polis memurları aşılanmaya mı zorlanıyor? Ortaya çıkan görüntü tepkilere sebep oldu!

Yeniakit.com.tr

Sosyal medyada bir polis amirine ait olduğu iddia edilen görüntüler tepkilere sebep oldu. Karakolda, polis memurlarını uyarmak için çekildiği anlaşılan görüntülerde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı personele, aşı olmaları yönünde baskı yapıldığı gözlendi.

Videoda, amir olduğu tahmin edilen kişi şunları söyledi:

"Tayini çıkmış arkadaşlar eğer aşı olmuyorsa ilişiği kesilecek. Eğer tayini çıkmamış ve aşı olmuyorsa başka türlü değerlendirmeye alınarak ya merkeze çekilecekler ya da ilçelere gönderilecekler. Çünkü artık insanlar aşı olmayan kişilerle aynı ortamda durmak istemiyor. Aşı olmayan birkaç arkadaşın yerlerini değiştirdik. Aşı olmayan diğer arkadaşlara da Perşembe gününe kadar müsaade ediyoruz. Bu arkadaşlarımız da ivedi şekilde aşılarını yaptırsınlar."