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Yaşam Polis memurları afetzedeler gece gündüz çalışıyor
Yaşam

Polis memurları afetzedeler gece gündüz çalışıyor

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, afet bölgesindekiler için ahşap evler hazırlıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 14:51:00 -

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları deprem bölgesi için ahşap ev yapımında gönüllü çalışıyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerde depremin izlerinin silinmesi, yaraların sarılması ve bölgede hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Depremden etkilenen illere destek için yurdun dört bir yanında seferberlik hali sürerken Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları da bölgeye gönderilmek üzere inşa edilen ahşap ev ve ofislerin yapımında gönüllü olarak görev alıyorlar.

Marangozluk mesleğine hakim olan polis memurlarının gönüllü olarak görev aldıkları çalışmalar dahilinde Bartın’ın Ulus ilçesindeki kereste fabrikasında deprem bölgesine gönderilmek üzere ahşap ev ve ofis inşası gerçekleşiyor.

Gaziantep Nurdağı Emniyet Müdürlüğü için 22 metrekare büyüklüğünde ahşap ev ve 2 tuvalet, Samandağ Emniyet Müdürlüğü için 10 metrekare büyüklüğünde 2 ahşap ev, Malatya Emniyet Müdürlüğü için 10 metrekare 4 ahşap 4 ev inşa eden polis memurlarının yeni ahşap ev ve ofisler için kereste fabrikasındaki mesaileri devam ediyor.
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Çam ve köknar ağaçlarından elde edilen kerestelerin kullanımıyla yapımları gerçekleşen yeni ağaç ev ve ofisler de deprem bölgesine gönderilecek.

Çalışmalara katılan polis memurlarından 22 yıllık polis memuru Nazif Durak, “Daha önce mesleğimin haricinde bu tip marangozluk işlerinde çalıştım. Hobi olarak ahşap işlerinde bulundum. Biraz el becerim oldu. Ülkemizde yaşanan bu deprem felaketinde özellikle, tüm vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bizler Bartın İl Emniyet Müdürlüğü personeli olarak İl Emniyet Müdürümüzün önderliğinde deprem bölgesinde bulunan emniyet birimlerimizin hizmet verebilmeleri için elimizden gelen prefabrik tarzda evler yapıyoruz. Onları tüm yağmurdan kurtaramayız belki ama herkesi bir tek yağmurdan kurtarsak bizim için mutluluktur. Onun için elimizden geldiğince bu evleri yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Meslekten önce mobilya ve kereste atölyesinde çalışmıştım. Şimdi de İl Emniyet Müdürlüğümüzün önderliğinde yapmış olduğumuz bu ev ve ofisleri deprem bölgesine göndermek üzere çalışıyoruz. Burada mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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