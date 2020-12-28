Polis maaşı ne kadar oldu? 2021 polis ne kadar maaş alacak?

Memur maaş zamlarında en büyük etken enflasyon oranları oluyor. Yılda iki kez uygulanan zamlardan biri ise Ocak ayında gerçekleşiyor. Peki, polisler 2021'de ne kadar maaş alacak? Polis maaş zamları ne kadar olacak?

2021 polis ne kadar maaş alacak?

Başkomiser maaşının 6580 liradan 7 bin 047 liraya yükselmesi bekleniyor.

Memur zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. 2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olacak. Diğer sektörlerdeki zam oranları da netleşmeye başladı. Örneğin Bekçi(9/4) 3.590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3.845 Türk lirasına çıkması bekleniyor.