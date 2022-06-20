Polis kumarbazları affetmedi

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye genelinde 03.06.2022 ve 10.06.2022 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu Amirliklerince kumar operasyonları düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Türkiye genelinde kumarbazlara yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Asayiş Daire Başkanlığının resmi Twitter hasabından yapılan paylaşımda, yurt çapında 03.06.2022 ve 10.06.2022 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliklerince yapılan çalışmalar da;‘’Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’’ suçunu işlediği tespit edilen 120 şahsa adli işlem uygulandığı belirtilerek, “Türkiye genelinde 03.06.2022 ve 10.06.2022 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliklerince yapılan çalışmalar neticesinde;‘’Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’’ suçunu işlediği tespit edilen 120 şahsa adli işlem yapılmıştır. Kumar oynadığı tespit edilen 261 şahsa 470.410 TL idari para cezası uygulanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.