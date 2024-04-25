Polis kontrolü sırasında sinir krizi geçiren sürücü motosikletini ateşe verdi!
Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sinir krizi geçiren sürücü, motosikletini ateşe verdi. Polis ekipleri, mukavemet de gösteren kişiyi, güçlükle gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sinir krizi geçiren sürücü, motosikletini ateşe verdi. Polis ekipleri, mukavemet de gösteren kişiyi, güçlükle gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, saat 02.15 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 VEJ 09 plakalı motosiklet Tarlabaşı Bulvarı üzerinde polis kontorlünde durduruldu. Kontrol sırasında bilinmeyen bir sebeple sinirlerine hakim olamayarak, önce motosikletini yere atan motosiklet sürücüsü ardından aracını ateşe verdi.
MOTORUNU ÖNCE YERE ATTI, SONRA YAKTI!
Polis ekiplerine mukavemet göstererek zorluk çıkaran kişi, ekipler tarafından güçlükle gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yanan motosikleti söndürdü. Kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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